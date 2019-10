Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Motorradfahrer in Mellinghausen ohne Führerschein - Unfall mit Radfahrerin in Syke - Unfallflucht in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Am 29.10.2019, gegen 10:25 Uhr, kontrollierte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 58 Jahre alter Opel Fahrer aus Sulingen auf der Straße " Sulinger Bruch ". Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 58-Jährigen wahr. Dieser zeigte zudem alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Zur Sicherung des zu erwartenden Strafverfahrens erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Mellinghausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 29.10.2019, gegen 14:20 Uhr, kontrollierte eine zivile Streife der Polizei in der Kampstraße in Mellinghausen einen 18 Jahre alten Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Siedenburg. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 18-Jährige nicht in dem Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Fahrradfahrerin übersehen

Ein 83-jähriger Syker wollte am Dienstagvormittag gegen 09.30 Uhr mit seinem PKW von der B6 nach links in Richtung Waldfriedhof abbiegen. Dabei übersah er eine 44-jährige Heiligenfelderin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg fuhr. Die Radfahrerin wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Syke - Unfallflucht

Ein an der Bürgermeister-Mävers-Straße geparkter PKW der Marke Skoda wurde am Dienstag in der Zeit von 8.30 bis 11.40 vermutlich durch einen anderen PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer diesen Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

Twistringen - Unfallflucht

Am Donnerstagabend von 21 bis 22 Uhr wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Steller Straße ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes durch einen noch unbekannten, vermutlich roten, PKW beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell