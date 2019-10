Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Körperverletzung

Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Am gestrigen Montag gegen 14.10 Uhr kam es in Twistringen, Bahnhofstraße / Georgstraße zu einer Körperverletzung. Ein Zeuge beobachtete einen Radfahrer, der beim Überholen von zwei Fußgängern, absichtlich mit dem Fuß nach einer weiblichen Fußgängerin mit Kopftuch getreten habe. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich am Knie. Ihr männlicher Begleiter blieb unverletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgänger zu kümmern. Die eingesetzten Polizisten konnten die Fußgänger (63 und 75 Jahre) noch am Vorfallsort antreffen. Ob die Fußgängerin getroffen wurde, oder beim Ausweichen gestürzt ist, konnte, aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse, bislang nicht eindeutig geklärt werden.

Zeugen konnten der Polizei eine erste Beschreibung des Radfahrers geben. Danach handelte es sich um einen ca. 45 Jahre alten, ca. 170 cm großen, Mann. Er soll von schlanker Statur sein und helles, leicht gelocktes lichtes Haar haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und befragt zunächst die beiden Fußgänger und die Zeugen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell