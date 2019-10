Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Frontalzusammenstoß mit Trecker in Dickel - 10-Jährige bei Unfallflucht in Weyhe verletzt - Polizeikontrolle in Stuhr - Sachbeschädigungen in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeuge verhindert Einbruch

Gegen 11.05 Uhr am gestrigen Montag versuchten mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Moorhäuser Straße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und gab sich zu erkennen. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten in einem silbernen Pkw. Die Polizei konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen die Täter nicht auffinden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Dickel - Unfall

Bei einem Unfall in Dickel auf der Dreeker Straße wurde am gestrigen Montag gegen 17.55 Uhr ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 17-jähriger Pkw-Fahrer aus Eydelstedt befuhr die Dreeker Straße in Richtung Cornau. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Pkw auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Trecker mit zwei Anhängern. Aufgrund der nicht so hohen Geschwindigkeit wurde der 17-Jährige zum Glück nur leicht verletzt. Der 25-jährige Trecker-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 20000 Euro beziffert.

Weyhe -Unfallflucht

Am Montag gegen 07:50 Uhr kam es auf der Lahauser Straße in Höhe Heerweg zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die 10-jährige Fahrradfahrerin aus Weyhe überquerte die Straße mit ihrem Fahrrad und unterschätzte dabei die Entfernung des von rechts kommenden PKW. Es kam zu einer leichten Berührung am Fahrrad, so dass die 10-Jährige stürzte und sich dabei, trotz Fahrradhelm, verletzte. Der Pkw verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Der oder die Pkw-Fahrer/in oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Kontrolle

Am Montag in der Zeit von 11.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr führte die Polizei eine größere Kontrolle des Straßenverkehrs in Fahrenhorst auf der B 51 durch. Die Polizei aus Weyhe wurde von Diensthundeführern und dem Zoll unterstützt. Hauptzielrichtung der Kontrolle sollte der Drogeneinfluss bei Fahrzeugführern sein. Insgesamt 65 Pkw und etwa 80 Personen wurden in dem Zeitraum kontrolliert. Drei Fahrzeugführer, 23, 36 und 43 Jahre alt, mussten aufgrund von Drogenbeeinflussung eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Auch für ihn war die Fahrt an der Kontrollstelle zu Ende. Die Polizei stoppte auch einen Daimler Benz E 500, mit drei Personen besetzt. Die 19, 26 und 31 Jahre alten Männer aus dem Ruhrgebiet hatten Kennzeichen an dem Pkw angebracht, die nicht für das Fahrzeug zugelassen waren. Sie müssen sich jetzt wegen Urkundenfälschung verantworten. Das Fahrzeug musste an der Kontrollstelle stehengelassen werden. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz und kündigt auch für die Zukunft weitere Kontrollen an.

Sulingen - Sachbeschädigungen

In der Zeit von Freitag, 25.10.2019, bis Montag, 28.10.2019, schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Hammer die äußere Verglasung an der Nebentür des Finanzamtes in Sulingen, Hindenburgstraße, ein. Die Täter ließen den Hammer am Tatort zurück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 200 Euro. Im gleichen Tatzeitraum wurde ein Fenster der OLB Sulingen in der Lange Straße beschädigt. Auch hier entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Twistringen - Transporter aufgebrochen

In der Zeit von Freitag, 18.10. bis Montag, 28.10.2019 wurde auf einem Grundstück im Wacholderweg ein Transporter aufgebrochen. Aus dem Firmenwagen konnte nichts entwendet werden, da sich keinerlei Gegenstände darin befanden. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - PKW-Scheibe eingeschlagen

Einer 37-jährigen Frau aus Bruchhausen-Vilsen wurden am Montagnachmittag aus ihrem, kurz auf einem Parkplatz am Heiligenberg abgestellten, Fahrzeug sämtliche Ausweispapiere sowie ihre Geldbörse entwendet. Bisher unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 14.45 bis 15.15 Uhr die Seitenscheibe des PKW der Marke KIA ein und entwendeten die darin zurück gelassenen Wertsachen. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, entgegen.

Bassum-Neubruchhausen - Unfallflüchtigen eingeholt

Ein polnischer Volvo-Fahrer wollte am Montagabend gegen 19.30 in einer Linkskurve von der Nienburger Straße in Richtung Bassum abbiegen und streifte dabei das Heck des Opels eines Verkehrsteilnehmers aus Sudwalde. Der 54-jährige Volvo-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort, konnte aber kurze Zeit später von dem 88-jährigen Sudwalder sowie einem 33-jährigen Zeugen aus Sulingen eingeholt und angehalten werden. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

