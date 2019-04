Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. April 2019, wurde um 23.40 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Landwehrstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 01. April 2019, kam es um 14.39 Uhr in der Abfahrt Vechta der B69 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Eydelstedt befuhr die B69 in Richtung Vechta und geriet in der Abfahrt vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 29. März 2019, 19.00 Uhr, und Samstag, 30. März 2019, 15.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Rangieren einen Pkw Renault Kadjar, der auf einem Parkplatz an der Hauptstraße stand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

