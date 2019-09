Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Taxifahrer bedroht und ausgeraubt

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28. September, 4:50 Uhr) hat ein bislang unbekannter Mann an der Gerling-/Blütenstraße einen Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht und ihm Bargeld geraubt. Der 47-Jährige hatte von der Zentrale den Auftrag erhalten, an einem Taxi-Stand auf der Lehrerstraße einen Fahrgast aufzunehmen. Da dieser nicht gekommen war, nahm er stattdessen den Unbekannten mit. Er ließ sich zunächst zur Wiesen-/Wilfriedstraße fahren. Dort angekommen stieg er aus, telefonierte und ging in Richtung eines Hauses auf der Wilfriedstraße. Danach ging es weiter über die Weseler Straße, das Pollmann-Eck bis zum Tatort. Dort bedrohte der zwischen 1,70 und 1,80 Meter große Mann den Duisburger dann mit der Waffe und zwang ihn so, das Bargeld herzugeben. Der Täter hat eine normale Statur, trug einen Spitzbart und zur Tatzeit eine graue Jacke und ein dunkles Basecap. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, bittet die Kripo, sich unter der Rufnummer 0203 280-0 beim KK 13 zu melden. (stb)

