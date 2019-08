Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vom Meridian direkt in die Haftanstalt: 37-Jähriger ohne Fahrschein, dafür mit Gegenständen unterwegs, die ihm nicht gehören

Bild-Infos

Download

München (ots)

Donnerstagmorgen (15. August) wurde einem 37-Jährigen zum Verhängnis, dass er ohne Fahrschein in einem Meridian von Rosenheim nach München fuhr. Er wird heute dem Haftrichter in München vorgeführt.

Gegen 05:30 Uhr wurde die Bundespolizei im Ostbahnhof für den M79054 angefordert. Auf dem Weg von Rosenheim nach München konnte ein 37-jähriger Deutscher keinen Fahrschein vorzeigen. Bei der Identitätsfeststellung förderte ein Datenabgleich drei Ausschreibungen zu Tage. Von der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Bedrohung und Sachbeschädigung und von der Staatsanwaltschaft Ratingen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei der Durchsuchung des Wohnsitzlosen wurden mehrere persönliche Gegenstände (u.a. Kreditkarte mit abweichenden Namen) aufgefunden, die nicht sein Eigentum waren. Ermittlungen mit den Kollegen der Landes- und Bundespolizei in Rosenheim ergaben, dass der in Polen Geborene neben einer Kreditkarte u.a. auch Bargeld eines Serben aus dessen Fahrzeug in Rosenheim entwendet haben soll.

Weitere Ermittlungen zum Diebstahl werden von der Landespolizei in Rosenheim geführt. Der mit 1,9 Promille alkoholisierte wird heute dem Haftrichter in München vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell