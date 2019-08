Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Rückkehr nach Deutschland führt ins Gefängnis - Rumäne muss 432 Tage hinter Gitter

Bild-Infos

Download

A93 / Kiefersfelden (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag (13. August) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn einen Rumänen festgenommen. Seine Rückkehr nach Deutschland endete hinter Gittern. Er muss sich auf einen längeren Gefängnisaufenthalt einstellen.

In den frühen Morgenstunden stoppten Bundespolizisten in der Grenzkontrollstelle bei Kiefersfelden einen Pkw mit tschechischen Kennzeichen. Bei der Überprüfung der Personalien des Beifahrers stellte sich heraus, dass der 48-Jährige mit einem Haftbefehl von der Nürnberger Staatsanwaltschaft gesucht wird. Er war wegen Einbruchsdiebstahl zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Davon hatte er einen Teil bereits abgesessen, bevor er in sein Heimatland abgeschoben wurde. Aufgrund seiner Wiedereinreise nach Deutschland brachten ihn die Bundespolizisten In die Justizvollzugsanstalt Bernau. Dort muss er nun seine Restfreiheitsstrafe von 432 Tagen verbüßen.

Rückfragen bitte an:



Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2201

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf rund 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell