POL-DU: Bergheim: Beim Abbiegen übersehen

Beim Rechtsabbiegen von der Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee auf die Essenberger Straße hat am Freitag (27. September, 13:05 Uhr) ein 24-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta eine von links kommende Mini-Fahrerin (50) übersehen. Beide Autos stießen zusammen. Die 50-Jährige wurde mit Kopf- und Nackenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. (stb)

