Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Rollstuhlfahrer nach Unfall gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (26. September, 13:47 Uhr) sind ein silberner Peugeot und ein sogenannter Krankenfahrstuhl an der Kreuzung Arndt-/Werthstraße zusammengestoßen. Der 52-jährige Autofahrer berichtete gegenüber der Polizei, dass er nach rechts in die Werthstraße abgebogen sei, als der Mann im elektrischen Rollstuhl die Straße überqueren wollte. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten, fuhren aber weiter, ohne anzuhalten und Adressen auszutauschen. Wenig später stellte der Autofahrer den Schaden fest und meldete sich bei der Polizei. Die ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariates 21 bitten nun den Rollstuhlfahrer, sich unter der Rufnummer 0203 280-0 zu melden. Das gilt auch für Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und genauere Angaben dazu machen können. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell