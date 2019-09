Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Bauwagen ausgebrannt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein mit Heu gefüllter Bauwagen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (24. September, 0:00 Uhr) an der Schwafheimer Straße/Schildbendweg komplett ausgebrannt. Zeugen hatten die Rettungskräfte alarmiert, die kurze Zeit später vor Ort eintrafen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten um Hinweise: Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern oder Fahrzeugen machen, die sich nachts in der Nähe des Tatortes aufhielten? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0 beim KK 11. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell