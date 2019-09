Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Raub auf Kiosk mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitag (13. September 2019) hat ein Mann einen Kiosk am Hans-Böckler-Platz überfallen. Der Inhaber wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 11:30 Uhr betrat ein Mann den Kiosk und schaute sich im Geschäft um. Als er von dem Inhaber angesprochen wurde, verließ er den Kiosk und kam kurze Zeit zurück. Unvermittelt zog er eine Pistole aus seinem Hosenbund und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Inhaber mit dem Täter in Richtung Kasse ging, lief der 70-Jährige aus dem Geschäft und sperrte den Räuber in seinem Kiosk ein. Dem Täter gelang es, die Tür aufzudrücken und nach einer Rangelei mit dem Inhaber in Richtung Thielenstraße/Schlosserstraße ohne Beute zu flüchten.

Dabei ist er einem Zeugen aufgefallen. Er beobachtete, dass der Mann über die Straße lief und im Bereich der Haltestelle Sandberg bei vier jungen Leute (je zwei Männer und zwei Frauen im Alter von etwa 18 Jahren) anhielt. Nachdem er kurz mit ihnen gesprochen hatte, ging er ruhigen Schrittes davon.

Der 70-jährige Inhaber wurde bei dem Überfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Täter ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Er hat kurze, braune Haare und trug eine schwarz/graue Hose, eine schwarze Lederjacke, Cappi und schwarz, weiße Sportschuhe. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass es sich um einen "Deutschen" handelt.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die genannten Jugendlichen, sich unter 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (713)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell