Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Traktor und Auto stoßen zusammen

Duisburg (ots)

Als eine 37-jährige Frau am Freitag (27. September, 11:10 Uhr) an einer Ampel an der Friedrich-Ebert-Straße hielt, hörte sie plötzlich ein lautes Geräusch: Der hinter ihr fahrende 26-Jahre alte Mann war mit einem Traktor nebst Anhänger auf ihren Hyundai aufgefahren. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie mit Nackenschmerzen zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell