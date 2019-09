Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Unbekannter Fahrzeugführer lässt Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt zurück

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntagabend (29. September) gegen 20:30 Uhr auf der Kaiserswerther Straße in Höhe der Kreuzung Über dem Bruch/Albert-Schweitzer-Straße eine Fußgängerin (54) angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zeugen (25,49) hatten die Frau schwerverletzt und desorientiert an der Unfallstelle angetroffen. Sie alarmierten sofort die Polizei. Vor Ort war die Frau noch ansprechbar, stand jedoch unter Schock. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus - eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Der Wagen weist vermutlich Schäden im Frontbereich auf. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 22, Telefon: 0203-2800.

