Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht in Drebber, Pkw fährt Frau über den Fuß - Hoher Schaden bei Unfallflucht in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch kam es in der Südstraße zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 39jährigen Mannes aus Affinghausen. Dieser hatte seinen Pkw VW Touran, Farbe schwarz, in Höhe der Hausnummer 42 ordnungsgemäß geparkt. Im Zeitraum von 18:00 - 23:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw nicht unerheblich an der vorderen Stoßstange. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, in Verbindung zu setzen.

Diepholz - Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Motorrad-Fahrer aus Diepholz stürzte am Donnerstag auf der Bremer Straße mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei leicht. Gegen 15.30 Uhr kam er in einer leichten Linkskurve aus dem Gleichgewicht und stürzte. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Drebber - Über den Fuß gefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag gegen 15.40 Uhr einer 53-jährigen Frau im Drebber Moor über den Fuß gefahren. Die 53-Jährige stand neben einem Pkw und beobachtete Kraniche, als ein Unbekannter mit seinem Pkw an ihr vorbeifuhr und ihr dabei über den Fuß fuhr. Das Fahrzeug hielt kurz an, fuhr dann aber doch weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

