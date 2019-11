Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Falsche Sparkassenmitarbeiter

Lippstadt (ots)

Nachdem die Masche mit den falschen Polizisten immer wieder von Betrügern verwendet wird, um an das Geld und sensible Daten von älteren Menschen zu gelangen, taucht nun auch der "falsche" Sparkassenmitarbeiter auf. Heute erstattete ein 72-jähriger Erwitter Anzeige bei der Polizei in Lippstadt. Er wurde gestern von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Sparkasse Lippstadt angerufen. Dieser gab an, dass er für die Ausstellung einer neuen EC-Karte Kontoinformationen benötigen würde. Er fragte unter anderem nach der IBAN und Debit-Kartennummer. Der Erwitter teilte ihm diese mit. Später informierte er sich bei der Sparkasse, worauf man ihm riet Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Seine EC-Karte ließ er umgehend sperren. Die Polizei rät sehr vorsichtig im Umgang mit sensiblen Personal- und Kontodaten zu sein. Im Zweifelsfall legen sie einfach auf oder gehen sie persönlich zur Bank und geben sie nur Personen am Telefon Auskunft, die sie zweifelsfrei erkennen. (reh)

