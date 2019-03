Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Gartenhütte aufgrund nicht gelöschter Glut in Brand geraten

Karlsruhe (ots)

Vermutlich nicht gänzlich gelöschte Glut in einer Feuerschale hat in der Nacht zum Montag den Brand einer Gartenhütte in der Kleiengartensiedlung Beiertheimer Feld verursacht. Die Feuerschale stand auf dem Holzboden. Aufgrund der Hitzeentwicklung geriet dieser in Brand. Die Flammen griffen auf die Hütte über, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell