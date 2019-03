POL-KA: (KA) Karlsruhe - Videostreife auf den Bundesautobahnen im Einsatz

Polizeipräsidium Karlsruhe

Mit einem Videofahrzeug war die Verkehrspolizei am Sonntagvormittag auf den Autobahnen A5 und A8 im Einsatz. 12 Pkw-Fahrer gerieten ins Visier der Streife. Acht Autofahrer waren erheblich zu schnell unterwegs. So überschritten fünf Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 km/h, einer um mehr als 50 km/h und zwei um mehr als 70 km/h. Neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg droht den Fahrern auch noch ein Fahrverbot. Ein 24-Jähriger war bei erlaubten 120 km/h sogar mit 210 km/h auf der A8 unterwegs. Ihm drohen neben 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten auch ein Fahrverbot von drei Monaten. Auch ein Pkw-Fahrer, der den Sicherheitsabstand erheblich unterschritten hatte muss mit einem Fahrverbot rechnen. Weiterhin wurden zwei Fahrer wegen Benutzung des Mobiltelefons angezeigt. Ein Fahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

