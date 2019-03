Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Kindertagesstätte und Sachbeschädigungen zugleich

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Blücherstraße sowie zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, kam es in der Nacht zum Samstag in der Karlsruher Weststadt.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam über die Notausgangstür Zutritt in das Gebäudeinnere. Dort ging er zielstrebig in den Pausenraum der Mitarbeiter und öffnete vier Metallschränke. Ob der Täter bei seiner Suche nach Diebesgut glück hatte ist bislang noch unklar.

Vermutlich über den Frust bei seiner Beutetour nicht fündig geworden zu sein schlug der Täter vor Zorn an einem in unmittelbarer Nähe geparkten Opel die Heckscheibe ein und riss den Türgriff der Fahrertür ab. Auch ein Fiat Seicento wurde in Mitleidenschaft gezogen. Hier wurde der rechte Außenspiegel vermutlich durch einen Fußtritt abgetreten. Zuletzt riss der Täter an einem Fahrrad den Seitenständer ab und verschwand dann bislang unerkannt. Der angerichtete Sachschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bitte Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 0721/666-3611 zu melden.

