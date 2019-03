Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Musikschule

Enzkreis (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Musikschule in Keltern-Dietlingen eingebrochen und haben dabei einen Drucker sowie eine Gitarre im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 19:30 und 09 Uhr zunächst in das in der Westlichen Friedrichstraße gelegene Gebäude ein. Anschließend öffneten die Diebe gewaltsam die Eingangstür der Musikschule und entwendeten aus den Räumen einen größeren Drucker und eine Gitarre.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 in Verbindung zu setzen.

