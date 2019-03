Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-Jähriger randaliert in Hotel

Karlsruhe (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Hotel in Karlsruhe-Durlach mehrere Gegenstände beschädigt und unter anderem mit Aschenbechern nach Hotelmitarbeitern geworfen.

Der 22-Jährige war in der Nacht zuvor Gast im Hotel und gab bei seinem erneuten Eintreffen am Sonntag gegen 23.30 Uhr an, vermutlich dort seine Brieftasche vergessen zu haben. Aus bislang nicht geklärten Gründen fing er dann an, die Wand mit einem Bleistift zu bekritzeln und er betätigte einen Notfallknopf. Als er aus dem Gebäude verwiesen wurde, beschädigte er mehrere Glasaschenbecher auf den Außentischen und warf damit auch gezielt auf eine Mitarbeiterin des Hotels. Diese wurde dabei nur leicht am Fuß verletzt. Nach einem Handgemenge mit einem weiteren Hotelverantwortlichen versuchte der Mann noch ein Bushaltestellenhäuschen und ein Verkehrsschild zu beschädigen ehe er in ein Taxi einstieg. Dieses konnte kurz darauf von Polizeibeamten angehalten und der 22-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden. Erklärungen zu seinem Verhalten gab der wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Anzeige gebrachte Tatverdächtige nicht ab. Zu seinem Glück hält sich der von ihm verursachte Sachschaden in Grenzen.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell