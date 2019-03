Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsahl - Diebstahl aus Baucontainer

Bruchsahl (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende aus insgesamt sechs Baucontainern in der Bruchsaler Kammerforststraße hochpreisige Arbeitsmaschinen in bislang unbekannter Höhe gestohlen.

Der Dieb begab sich auf die Brückenbaustelle Höhe der Autobahnbrücke und flexte insgesamt sechs Baucontainer auf, welche durch mehrere Vorhängeschlösser gesichert waren. Aus dem Inneren nahm er die aufgefundenen Baumaschinen an sich. Weiterhin riss der Unbekannte eine Holzblende von einem Stromkasten und flexte auch hier das Vorhängeschloss auf. Hier entwendete der Täter ein Stromkabel. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seiner Beute bislang unerkannt.

Wer hierzu sachdienlich Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

