Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand von Papiermülltonnen Landau, Boelckestraße, 01.01.20, 01.00 Uhr

Landau (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei in Landau mit, dass in der Boelckestraße Mülltonnen brennen würden. Beim Eintreffen der Streife waren die beiden Papiermülltonnen bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden in die Papiermülltonnen noch heiße Gegenstände hineingeworfen, vermutlich abgebrannte Feuerwerkskörper, welche die beiden Papiermülltonnen komplett zusammenschmoren ließen. Der Eigentümer hatte davon noch nichts bemerkt. Schadenshöhe ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

