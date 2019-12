Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Kleinkraftrad von Transporter übersehen

Schifferstadt (ots)

Ein Transporter und ein Kleinkraftrad sind am Mittwochmittag hintereinander die Hans-Purrmann-Straße entlanggefahren. Der Transporter hielt an, um rückwärts am Fahrbahnrand einzuparken. Dabei übersah der Fahrer das hinter ihm wartende Kleinkraftrad und stieß dagegen. Der 50-jährige Fahrer des Kleinkraftrads fiel dadurch zu Boden und verletzte sich leicht an der linken Hand. Eine medizinische Versorgung vor Ort war aber nicht notwendig.

