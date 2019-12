Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Mutterstadt (ots)

Auch nach der Verkehrssicherheitswoche führt die Polizeiinspektion Schifferstadt die Geschwindigkeitskontrollen weiter. Am Mittwochmittag zwischen 11:30 und 13:00 Uhr war die Schifferstadter Straße dran. 30 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h haben die Beamten geahndet. Der Schnellste war mit 58 "Sachen" unterwegs, was ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Zwei weitere Autofahrer waren mit 57 km/h (100 Euro, ein Punkt) und 54 km/h (80 Euro, ein Punkt) ebenfalls deutlich zu schnell unterwegs und wurden mit einem entsprechenden Bußgeld belegt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell