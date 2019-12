Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchter Telefonbetrug

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr erhielt ein Anwohner aus der Langgasse einen Anruf von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei, die vorgab, dass eine Pfändung gegen ihn vorliegen würde. Der Mann gab der Anruferin keine Chance weiterzureden, sondern legte sofort auf. Sie rief auch nicht wieder an. Der Mann hat damit genau richtig gehandelt. Denn auch in diesem Fall handelte es sich lediglich um einen Betrugsversuch, wie sie auch als "falscher Enkel" oder "falscher Polizeibeamter" vorkommen.

