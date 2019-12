Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall mit leichtverletzter Pkw-Fahrerin (41/0312)

Speyer (ots)

03.12.2019, 17:10 Uhr

Am Dienstagabend kam es in der Dudenhofer Straße in Speyer zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Pkw. Hierbei wurde eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Speyer leicht verletzt. Ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers erkannte in Richtung Innenstadt fahrend zu spät, dass der vorausfahrende Pkw Mazda an der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße aufgrund des stockenden Verkehrs abbremste. Er fuhr so mit geringer Geschwindigkeit auf den Mazda auf. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand hierdurch ein Gesamtschaden von ca. 2500EUR. Die Pkw-Fahrerin klagte bei der Unfallaufnahme über Kopfschmerzen durch den Aufprall, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell