Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Metalldiebe durch aufmerksame Anwohner gestellt (15/0312)

Harthausen (ots)

03.12.2019, 10:12 Uhr

Aufmerksame Anwohner im Lehmgrubenweg in Harthausen beobachteten am Dienstagmorgen ein augenscheinlich ortsfremdes Pärchen, welches in der Straße in mehrere Hofeinfahrten ging. Aus einer Einfahrt trugen die Beiden dann mehrere Altmetallgegenstände und Kabel heraus und verbrachten die Gegenstände in ihr Fahrzeug mit französischem Kennzeichen. Daraufhin wurden sie von den Anwohnern angesprochen, sodass sie die Sachen wieder zurück in die Hofeinfahrt verbrachten. Das Pärchen wurde durch die Anwohner bis zum Eintreffen der von ihnen verständigten Polizei vor Ort festgehalten. Bei dem Paar handelte es sich um einen 29-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Durchsuchung der beiden Beschuldigten als auch ihres Fahrzeugs nach weiterem Diebesgut verlief ohne Erfolg. Der Wert der zunächst entwendeten Gegenstände dürfte bei ca. 25EUR liegen. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung bei den Beschuldigten wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell