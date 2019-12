Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Unter Einfluss von THC Auto gefahren-

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme "Drogen/Alkohol im Straßenverkehr" der Polizei Frankenthal wird am 4.12.2019 im Zeitraum von 13:00-15:00 Uhr eine Kontrollstelle in Bobenheim-Roxheim in der Wormser Landstraße eingerichtet. Dabei können bei einer 21-jährigen Frau aus Worms und einem 21-jährigen Mann aus Frankenthal Anzeichen für akuten Drogenkonsum festgestellt werden. Sowohl die Daihatsu-Fahrerin als auch der Mercedes-Fahrer werden auf die Dienststelle gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wird.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog, sowohl auf die 21-Jährige Frau als auch auf den 21-jährigen Mann nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem müssen beide Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell