Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt

Motorradfahrer überholt rechts

schwer verletzt

Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Der 25-jährige Fahrer einer Harley-Davidson wollte am Samstag kurz nach 08.30 Uhr im Mudauer Ring an einem Toyota rechts vorbeifahren, dessen Fahrerin gerade im Begriff war nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 25-jährige schwer und wurde in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die 36-jährige Fahrerin des Toyota blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500,- Euro. Zur Klärung der Frage, ob die PKW-Fahrerin den Farhrtrichtunsanzeiger gesetzt hatte, bittet das Verkehrskommissariat Heidelberg Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 0621/174-4160 zu melden.

