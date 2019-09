Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Calw) Unterreichenbach - Aufgrund Sonnenblendung von Fahrbahn abgekommen

Unterreichenbach (ots)

Wohl aufgrund der Sonnenblendung kam am Samstagmittag um 13.15 Uhr ein 72-jähriger Autofahrer auf einer Kreisstraße bei Kapfenhardt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich dabei und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

