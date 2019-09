Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (kal)

Einbeck (ots)

Zu einem leichten Auffahrunfall kam es am Freitag den 13.09.2019, um 10:11 Uhr, in der Altendorfer Straße. An der rotlichtzeigenden Lichtsignalanlage hielt eine 51-jährige Pkw Fahrerin ordnungsgemäß an. Eine unmittelbar hinter ihr fahrende 59-jährige Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf den stehenden Pkw auf. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

