Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Laar (ots)

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr befuhr der Fahrer eines BMWs die Echteler Straße aus Fahrtrichtung Emlichheim kommend in Richtung Laar. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt. Zudem geriet das Fahrzeug in Brand. Durch den Einsatz der Ersthelfer, konnte der Fahrer aus seinem Pkw befreit werden und das Feuer gelöscht werden. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell