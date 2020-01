Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker entwenden Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Unter dem Vorwand, einen Wasserschaden reparieren zu wollen, haben zwei unbekannte Täter an Donnerstag, 30. Januar, gegen 15.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in Giesenkirchen an der Borrengasse erlangt. Als die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die 79-jährige Bewohnerin fest, dass Schmuck entwendet worden sei.

Nach ihren Beschreibungen ist einer der beiden Täter schätzungsweise 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, mit kurzen, schwarzen Haaren, kein Bart; er trug eine schwarze Jacke. Der zweite Mann soll etwa 40 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Bart haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 02161-290 und warnt erneut davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. (ds)

