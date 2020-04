Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raubüberfall auf Verbrauchermarkt

Bünde (ots)

(hd) Am Samstagabend (04.04.) betraten zwei bislang unbekannte Täter kurz vor Geschäftsschluss (gegen 21:00 Uhr) den Lagerbereich eines Verbrauchermarktes an der Lübbecker Straße in Bünde-Spradow. Dort hielten sie sich kurzzeitig verborgen. Beim Anlegen einer Maskierung wurden sie von einer Mitarbeiterin des Marktes überrascht. Die Täter bedrohten die 43-Jährige nun mit einem Hammer und einer Schusswaffe. Der Angestellten gelang es, die anderen Mitarbeiter des Marktes auf die Situation aufmerksam zu machen. Gemeinsam ergriff man die Flucht und alarmierte die Polizei. Die Täter verblieben zunächst im Gebäude. Der Verbrauchermarkt wurde durch die Polizei durchsucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Täter das Gebäude zwischenzeitlich verlassen hatten. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei kam u.a. ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die beiden Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe (Tel. 05221 / 888-0).

