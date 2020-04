Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Friedhofskapelle- Holztür aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (5.4.) kam es zu einem Einbruch an der Hausheider Straße in Herford. Unbekannte Täter brachen die Holzeingangstür der Friedhofskapelle auf und durchsuchten die Kapelle nach entsprechendem Diebesgut. Die Unbekannten entwendeten eine Musikanlage und einen Laubbläser aus dem Keller der Kapelle. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kapelle wurde am Freitagvormittag ordnungsgemäß verschlossen. Am Sonntagmorgen gegen 11.00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des zuständigen Bestattungshauses den Einbruch fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Bitte setzten sie sich mit der Direktion Kriminalität (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

