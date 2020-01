Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Altkleidercontainers

Bernkastel-Kues (ots)

In der Silvesternacht wurde kurz vor der Jahreswende ein Containerbrand in Bernkastel-Kues in der dortigen Cusanusstraße gemeldet. Als Ursache wird ein in den Container geworfener "Böller" vermutet. Die Feuerwehr aus Kues konnte den Brand schnell löschen. Über die Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden; die im Container befindlichen Kleidungsstücke dürften jedoch nicht mehr zu verwerten sein.

