Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand von Mülltonnen mit Gebäudeschaden

Binsfeld (ots)

Am Dienstag, den 31.12.2019, gegen 18:10 Uhr wurde ein Brand einer Mülltonne auf dem Schulgelände der Grundschule Binsfeld gemeldet. Den Ermittlungen zufolge wird angenommen, dass zunächst die Altpapiertonne brannte.

Dadurch sind noch zwei weitere Restmülltonnen verbrannt und haben an der Fassade der Grundschule einen nicht unerheblichen Schaden verursacht. Im Bereich der Grundschule wurden von Zeugen Jugendliche gesichtet, die auch Böller gezündet hatten. Es ist anzunehmen, dass der Brand zumindest fahrlässig hervorgerufen wurde. Zeugen, die relevante Hinweise zu den Verursachern mitteilen können, werden gebeten, die Informationen telefonisch (06571-9260) oder per EMail (piwittlich.dgl@polizei.rlp.de) an die Polizei in Wittlich zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260 piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell