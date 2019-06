Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Modecenter - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Geschäftseinbrüchen in einem Modecenter an der Breslauer Straße.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, drangen Unbekannte durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster und mit Hilfe einer Leiter in ein Bekleidungsgeschäft des betroffenen Centers im ersten Obergeschoss ein. Dort nahmen sie sich acht weitere Geschäfte vor, deren Türen sie zum Teil mit brachialer Gewalt knackten. Was die Täter auf ihrem Beutezug durch das Gebäude haben mitgehen lassen, steht bislang noch nicht fest. Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf Mittwoch (19.06), zwischen 02:00 Uhr und 05:45 Uhr, bestimmt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung der gesicherten Spuren dauert an.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell