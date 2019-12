Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW aufgebrochen

Daun (ots)

Am 30.12.2019, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter in Daun in der Straße "Im Grafenwald" unweit des dort gelegenen Hotels die Seitenscheibe eines VW Touran eingeschlagen und scheinbar gezielt die Klimatronikregelung des Fahrzeugs entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen der Tat bzw. Personen, die im Tatzeitraum ungewöhnliche Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell