Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Täter zerkratzt PKW

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2019, 18:00 Uhr, bis 24.12.2019, 11:30 Uhr, wurde in Gerolstein in der Oberen Marktstraße ein PKW zerkratzt. Bereits in der Nacht vom 19.12.2019 auf den 20.12.2019 wurde dort ein Fahrzeug auf gleiche Art und Weise beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Gerolstein unter der 06591-95260 in Verbindung zu setzen.

