Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum vom 20.12.2019 bis zum 29.12.2019 kam es in Gerolstein in der Straße "Am Brückelchen" zu einem versuchten Einbruch. Bisher unbekannte Täter versuchten in der Abwesenheit der Bewohner in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang. Zeugen, die in dieser Zeit ungewöhnliche Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Telefonnummer 06592-96260, oder der Polizeiwache Gerolstein, 06591-95260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



