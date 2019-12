Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Industriebetrieb

Traben-Trarbach (ots)

In der Nacht des 28.12.2019 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Industriebetrieb in Traben-Trarbach, Neue Straße. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Ansprechpartner:

Lothar Schneider



Telefon: 06542 9867 - 0

Fax: 06542 9867 -50

pizell@polizei.rlp.de





