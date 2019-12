Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht!

Prüm (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019, kam es ungefähr gegen 13:00 Uhr in Prüm auf dem Parkplatz der dm-Filiale zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen PKW Opel und einem weißen Mercedes Kastenwagen. Hierbei wurde der Opel am Fahrzeugheck beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten, entfernte sich der Fahrer des Kastenwagens ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der flüchtige Unfallbeteiligte konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Wegen fehlender Kenntnisse über den genauen Unfallhergang, werden Zeugen dennoch gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder persönlich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

