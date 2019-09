Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagabend, dem 21.09.2019 gegen 17:00 Uhr, kam es an der Einmündung Pestalozzistraße / Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem 29-jährigen Autofahrer. Der Pkw-Fahrer wollte bei Grünpfeil von der Pestalozzistraße nach rechts in die Saarlandstraße einbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden, jugendlichen Radfahrer, welcher den Radweg ordnungswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Im Rahmen des Zusammenstoßes entstand am Auto lediglich leichter Sachschaden. Der Radfahrer verletzte sich jedoch leicht am Handgelenk und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

