Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Greverath (ots)

Am Sonntag, 29.12.2019 kam es auf dem Waldparkplatz beim Ortsteil Greverath zwischen 16:15 - 17:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Pkw Ford Grand C-Max. Unbekannter Täter zerkratzte vermutlich mit einem Schlüssel die komplette linke Fahrzeugseite, während die Fahrzeughalterin des Pkw sich mit ihrem Hund auf einem Waldspaziergang befand. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

