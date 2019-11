Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Tierischer Einbruch

Willstätt (ots)

Als am frühen Mittwochmorgen eine Frau in der Schillerstraße aus ihrem Keller verdächtige Geräusche hörte, verständigte sie um 01:17 Uhr die Polizei. Beamten des Polizeireviers Kehl unternahmen eine gründliche Durchsuchung des Mehrfamilienhauses und konnten den vermeintlichen Einbrecher vorläufig in Gewahrsam nehmen. Ein Igel hatte sich in das Mehrfamilienhaus verirrt und so den Einsatz ausgelöst. Nach einer aufschlussreichen Belehrung wurde der tierische Einbrecher wieder zurück in die Freiheit entlassen, wo er sofort die Flucht ergriff.

/jh

