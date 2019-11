Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr

Offenburg (ots)

Am 26.11.2019, gegen 15.20 Uhr, geriet eine 61jährige Fahrzeugführerin auf der Bundesstraße 3 in Höhe des Real-Marktes in den Gegenverkehr. Die aus dem Rebland stammende Pkw-Lenkerin kam am Ortsausgang von Baden-Oos nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit drei ihr entgegenkommenden Pkws. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Unfallverursacherin sowie eine der ihr entgegenkommende Fahrzeuglenkerin (30 Jahre) schwer verletzt. Mittels Rettungsdienst sowie eines Rettungshubschraubers wurden diese beiden Beteiligten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden weiteren Fahrzeugführer erlitten infolge des Unfallgeschehens leichte Verletzungen. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Baden-Baden, wurde der örtliche Verkehr bis gegen 17.00 Uhr umgeleitet.

/FL

