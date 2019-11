Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in einen Imbiss - ZEUGEN GESUCHT

Ratzeburg (ots)

19. November 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.11.2019 - Geesthacht

In der Nacht zu heute (19.11.2019), zwischen 17:00 Uhr und 08:30 Uhr, kam es in Geesthacht, am Freibad zu einem Einbruch in den dortigen Imbiss.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang durch die Eingangstür des Imbisses. Es wurden Lebensmittel, Bargeld und Küchengeräte entwendet. Angaben über die Höhe des entstandenen Schadens sind zurzeit noch nicht möglich.

Die Polizei bittet um Unterstützung. Wer hat während dieser Zeit in Geesthacht in der Elbuferstraße beim Freibad oder Umgebung verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen. Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell