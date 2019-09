Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Vier Monate Freiheitsstrafe für 36-Jährigen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag (06.09.2019) gegen 14:20 Uhr einen 36-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der türkische Staatsangehörige sollte zuvor durch die Beamten einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Erschleichens von Leistungen vorlag. Bundespolizisten verbrachten den 36-Jährigen im Anschluss in ein nahegelegenes Gefängnis, wo er seine viermonatige Freiheitsstrafe antrat.

