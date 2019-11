Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Von der Straße direkt in die Haftanstalt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 13. November, haben Polizeibeamte um 17.10 Uhr einen 22 Jahre alten Mann auf der Schalker Straße in Schalke kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Von dort wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun eine einjährige Haftstrafe verbüßt.

